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Оккупанты ударили ракетами по Украине, в Днепре разрушена многоэтажка, люди под завалами

Обновлено
14 января 2023, 15:43

Оккупанты ударили ракетами по Украине, в Днепре разрушена многоэтажка, люди под завалами

Днепр. Фото: ОП Днепр. Фото: ОП

Российские оккупанты запустили ракеты по Украине. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, в области работает ПВО.

В разных регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Одесская районная государственная администрация информирует о работе ПВО над областью. ПВО также слышат жители Винницкой области.

Сообщается о взрывах в Киевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой областях. В Харькове, предварительно, «прилет».

Во Львовской области власти подтверждают работу ПВО.

В Харькове большинство районов обесточены после взрыва, также остановилось движение поездов в метро.

В Днепре ракета разрушила жилой дом.

«Ужасные новости из Днепра. Попали в многоквартирный дом», — написал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, разрушен как минимум подъезд, под завалами находятся люди.

По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в Днепре уже известно о десяти раненых. Двое из них — дети. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все сейчас в больнице.

Глава Харьковской области подтвердил два «прилета» в объект критической инфраструктуры.

В Киеве снова слышны взрывы.

О попадании в объект критической инфраструктуры сообщают и во Львовской ОВА.

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Напомним, утром сообщалось, что 17 российских самолетов ТУ-95 находятся в воздухе.

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