В Днепре число погибших увеличилось до девяти

Днепр. Фото: ОВА

В Днепре растет число погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажку. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Уже девятеро погибших, среди них 15-летняя девушка... И 64 раненых — 59 госпитализированы, остальные лечатся дома», — уточнил Резниченко.



Напомним, во время ракетного удара по Днепру разрушена многоэтажка. На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Также в Офисе президента рассказали подробности спасательной операции.



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