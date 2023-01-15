Зеленский ввел санкции против 198 граждан

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января ввел санкции против 198 российских пропагандистов. Об этом сообщается в указе главы государства №23/2023.



Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». СНБО одобрил эти санкции 15 января после внесения предложений Службой безопасности Украины.



В санкционный список вошли граждане Российской Федерации, Украины и Беларуси.



В список включены пропагандисты, деятели медиасферы, а также т.н. «военкоры». Среди прочих, в него попали российский блогер, переводчик и публицист Дмитрий Пучков (Goblin), политик Сергей Станкевич, режиссер Андрей Кончаловский, генеральный продюсер российского пропагандистского телеканала «Звезда» Борис Яновский, телеведущая Яна Рудковская, актер и телеведущий Борис Корчевников, российский музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, социолог Евгений Копатько, политолог Ростислав Ищенко, Родион Мирошник, публицист и пропагандист Владимир Корнилов. В список также попала Диана Панченко, бывшая украинская телеведущая, ныне снимающая пропагандистские ролики для российского телевидения на временно оккупированных территориях Украины.



Ограничительные меры введены сроком на 10 лет.