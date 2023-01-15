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Войска РФ обстреляли в Херсоне здание Красного креста и центр реабилитации детей. Есть пострадавшие

15 января 2023, 20:45

Войска РФ обстреляли в Херсоне здание Красного креста и центр реабилитации детей. Есть пострадавшие

Попадание в помещение Красного Креста. Фото: Кирилл Тимошенко / Telegram Попадание в помещение Красного Креста. Фото: Кирилл Тимошенко / Telegram

Семь человек получили ранения в ходе обстрелов Херсона в воскресенье. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Он уточнил, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

Янушевич подчеркнул, что силы РФ атакует гражданскую инфраструктуру и объекты критической инфраструктуры.

В частности, обстреляно помещение Красного Креста. Из-за попадания снарядов произошел пожар.

Также, по словам главы ОВА, произошло пападание в центр реабилитации детей с инвалидностью. В здании выбиты окна и двери, повреждена стена.

Кроме того, российские снаряды упали рядом с помещением студенческого общежития. Также обстреляны частные и многоквартирные дома.

Янушевич также сообщил об обстреле объекта критической инфраструктуры. «Здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям», — рассказал он.

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