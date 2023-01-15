Войска РФ обстреляли в Херсоне здание Красного креста и центр реабилитации детей. Есть пострадавшие

Попадание в помещение Красного Креста. Фото: Кирилл Тимошенко / Telegram

Семь человек получили ранения в ходе обстрелов Херсона в воскресенье. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.



Он уточнил, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.



Янушевич подчеркнул, что силы РФ атакует гражданскую инфраструктуру и объекты критической инфраструктуры.



В частности, обстреляно помещение Красного Креста. Из-за попадания снарядов произошел пожар.



Также, по словам главы ОВА, произошло пападание в центр реабилитации детей с инвалидностью. В здании выбиты окна и двери, повреждена стена.

Кроме того, российские снаряды упали рядом с помещением студенческого общежития. Также обстреляны частные и многоквартирные дома.



Янушевич также сообщил об обстреле объекта критической инфраструктуры. «Здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям», — рассказал он.