Главные события в оккупации 15 января

Общество



Когда-то процветающее село Невское сегодня напоминает зону отчуждения. Лишь изредка на улице можно увидеть людей. И если еще месяц назад здесь проживало 152 человека, то сегодня осталось всего 136 человек. Местные пытаются быстро добраться до своего дома, где есть подвал, в котором они прячутся от постоянных обстрелов.



Месяц назад оккупанты запретили выезд местных жителей через Васильевку в сторону Запорожья. За это время только 4 человека смогли пешком добраться до Запорожья. Однако за последнюю неделю оккупанты не выпустили ни одного человека.



Боевые действия



Российские силы отодвинули фронт за пределы Соледара в Донецкой области, сообщил украинский командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным «Мадяр».



Трое российских военнослужащих погибли, 16 пострадали, еще восемь пропали без вести в результате взрыва боеприпасов на территории части в Белгородской области. Командир взвода, старший сержант совершил подрыв гранаты РГД-5 в расположении части.



В группировке «ЛНР» заявили о гибели двух человек в Новопскове в результате обстрела.



Житель села Завитне Бажання под Угледаром получил ранение в результате обстрела, его доставили в травматологический центр, утверждают в группировке «ДНР».



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