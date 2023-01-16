Армия РФ за сутки ранила семерых мирных жителей Донецкой области

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил были ранены 7 мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Кириленко уточнил, что двоих гражданских армия РФ ранила в Бахмуте и еще двоих в Авдеевке, по одному в Великой Новоселке, Лимане и Соледаре.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1307 мирных жителей. 2856 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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