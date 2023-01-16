Ночью войска РФ продолжили атаковать Никопольский район Днепропетровской области

Ночью войска РФ продолжили обстреливать Никопольский район Днепропетровской области. Фото: Валентин Резниченко

Ночью российские войска несколько раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



По его данным, около 15 российских снарядов прилетели в Марганецкую и Красногригорьевскую общины. Обошлось, как отметил Резниченко, без пострадавших.

«В Красногригорьевке изуродованы полтора десятка частных домов и хозяйственных сооружений, линии электропередач и газопровод», - написал глава Днепропетровской ОВА.

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