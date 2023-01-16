Ночью войска РФ продолжали стрелять в центре и на севере Донбасса. Фото: Павел Кириленко

Сегодня ночью российские оккупационные войска продолжали обстрел центра и севера Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Донецком направлении в течение ночи продолжались обстрелы по Марьинке, Красногоровке, по окрестностям Курахово и Очеретинской общины. К утру под артобстрел попала Авдеевка — без жертв», - рассказал он.

На Горловском направлении, по данным Донецкой ОВА, 1 человек погиб в Соледаре, еще 1 ранен в Краснополовке — в селе повреждены 3 дома. В Бахмуте обстрелами повреждены частный и многоэтажный дома.

Также Кириленко сообщил, что на Лисичанском направлении накануне российские войска нанесли ракетный удар по Лиману, из-за чего был ранен один человек. Кроме того были обстреляны Торское, Заречное и Северск.

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