Российские войска за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители за минувшие сутки задокументировала последствия 28 российских атак территории Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Обстреляны из ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерии и минометов за минувшие сутки 13 населенных пунктов региона – города Авдеевка, Бахмут, Лиман, Славянск, Курахово, Соледар, пгт Большая Новоселка, Нью-Йорк, Очеретино, села Веселое, Красногоровка, Карловка, Клищиевка.

Уничтожены и повреждены оккупантами 11 гражданских объектов – 6 жилых домов, объект критической инфраструктуры, цеха завода, гараж.

«Две ракеты «С-300» враг направил по Краматорскому району. Один снаряд попал в Славянск, информация о повреждениях и пострадавших не поступала. Вторая ракета попала в Лиман, разрушения получил многоквартирный дом, есть раненый», - рассказали правоохранители.

Из «Градов» войска РФ обстреляли Авдеевку и Великую Новоселку, травмировав гражданских жителей.

В результате артиллерийских обстрелов оккупантов есть пострадавшие в Бахмуте и Соледаре.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 41 человек, с начала обязательной эвакуации - более 35 550 человек, среди них 5217 – дети, 2019 – люди с инвалидностью.

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