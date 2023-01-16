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Дефицит в украинской энергосистеме существенно вырос — «Укрэнерго»

16 января 2023, 11:49

Дефицит в украинской энергосистеме существенно вырос — «Укрэнерго»

В Украине продолжается восстановление энергосистемы после двенадцатого массированного ракетного удара оккупантов 14 января. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанного с началом рабочей недели», - рассказали в компании.

Отмечается, что до облэнерго были доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки, но из-за их превышения уже с 10 часов утра введены аварийные отключения в пяти областях Украины. В «Укрэнерго» допускают, что возможно применение аварийных отключений и в других регионах.

«Ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, оледенение проводов), в центральном регионе есть отключение из-за повреждений в распределительных электросетях», - об этом идет речь в сообщении.

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