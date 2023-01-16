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Российские армия 134 раза обстреляла Соледар за сутки — ВСУ

16 января 2023, 14:53

Российские армия 134 раза обстреляла Соледар за сутки — ВСУ

За минувшие сутки российские войска 134 раза обстреляли Соледар Донецкой области, где идут бои. Об этом в эфире «24 канала» рассказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

«На самом Бахмутском направлении состоялись 259 обстрелов различными калибрами артиллерии ствольной и реактивной, состоялись 38 боестолкновений. Непосредственно Соледар - 134 раза обстрелял враг. Также враг пробует проводить наступательные действия на Авдеевском направлении», - отметил военный.

Кроме того Череватый сообщил, что на Востоке Украины против ВСУ воюют как морские пехотинцы, так и наемники ЧВК «Вагнера», которые в основном являются бывшими заключенными. По словам военного, армия РФ атакует небольшими пехотными группами и пытается истощить оборону Украины.

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