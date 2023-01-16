В Херсонской области оккупанты убили местного жителя

Паблик в Telegram, поддерживающий действия оккупационных войск России на территории Украины, заявил об убийстве мужчины на Херсонском направлении.



В российском паблике DONTSTOPWAR сообщается об убийстве гражданина Украины, который якобы работал корректировщиком и из-за действий которого якобы пострадал один из оккупантов.



В Telegram пишут, что мужчина, чье имя не называется, был пойман оккупантами после того, как по позициям российских войск начался минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.



Также в Telegram выложены фотографии. На одной из них видна фотография, номер и серия паспорта мужчины. Еще одна фотография — разворот тетради с, предположительно, описанием позиций российских войск. На последней фотографии изображено тело мертвого человека.



«‎Ликвидирован при попытке оказать сопротивление»‎, — сказано в сообщении российского паблика.

3 января сообщалось, что поддерживающий агрессию России телеграм-канал опубликовал аудиозапись пыток над 51-летним жителем оккупированной Голой Пристани Херсонской области и, предположительно, его женой. Звуки пыток и крики отца во время издевательств заставили слушать по телефону 25-летнего сына мужчины.