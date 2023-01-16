Главные события в оккупации 16 января

Общество



Глава группировки «‎ДНР» Денис Пушилин снова вернулся к обещаниям сделать цены на продукты во временно оккупированном Донецке не выше, чем в Ростове-на-Дону (РФ).



Россия могла депортировать от 260 до 700 тысяч несовершеннолетних граждан Украины, большая часть из них была перемещена вместе с законными представителями.



На пункте пропуска возле оккупированного Изварино в Луганской области были замечены автовозы, на которые были загружены машины с надписью ОБСЕ. Колонна двигалась из России в сторону Луганска.



В ОБСЕ заявили, что ни ее представителей, ни ее автомобилей сейчас нет на Донбассе.



Российские пропагандисты считают, что машины могли просто украсть, чтобы передать российским военным на Донбассе.



Российские оккупационные войска закрывают города Луганской области на въезд и выезд, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Боевые действия



Паблик в Telegram, поддерживающий действия оккупационных войск России на территории Украины, заявил об убийстве гражданина Украины, который якобы работал корректировщиком и из-за действий которого якобы пострадал один из оккупантов.



В группировке «ДНР» сообщили о попаданиях снарядов в здание торгового центра на проспекте Ильича, 82, аптеку на остановке напротив мясокомбината и ликеро-водочному заводу. Также пострадали жилой дом и здание СТО. Ранения получили четыре человеке, один погиб.



Наемникам российской «ЧВК Вагнера» начали раздавать медали «за взятие Соледара».



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