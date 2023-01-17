В Черном море РФ держит 6 ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет «Калибр»

Угроза ракетных ударов по территории Украины остается актуальной. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



Она отметила, что на боевом дежурстве в Черном море находятся шесть ракетоносителей армии РФ с общим залпом до 44 калибров, а вчера, 16 января, подлодка РФ посетила пункт базирования, что может свидетельствовать о дополнительном переснаряжении.



«А это значит, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех шести ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море, в 44 ракеты. Мы говорим о том, что ракетная опасность остается актуальной... Потому что пребывание в море на боевых позициях, снаряжении и таком количестве - все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак», - рассказала Гуменюк.

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