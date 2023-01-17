Правозащитники: Минимум 600 жителей Херсонщины стали жертвами насильственных похищений РФ

В Херсонской области по меньшей мере 600 граждан Украины стали жертвами насильственных исчезновений. Об этом заявил председатель правления правозащитной организации «Крым SOS» Алексей Тильненко в интервью изданию «Факты».



«Если говорить о Херсонской области, мы зафиксировали не менее 600 таких случаев. Как правило, в оккупированный Крым людей вывозят из оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Некоторых держат в СИЗО, отделениях полиции или СБУ в течение трех дней, недель, некоторых там держат и пытают месяцами. Все зависит и от человека, и от обстоятельств, при которых произошло это насильственное исчезновение и угон», – рассказал Тильненко.



На «горячую линию» организации от военнопленных и гражданских заложников поступило более 1 200 обращений в отношении людей, находящихся в плену и похищенных россиянами с начала полномасштабного вторжения.

Центр прав человека ZMINA со ссылкой на свои источники в Крыму сообщил, что украинцев, которых россияне незаконно вывезли с оккупированных территорий в Крым, удерживают в Симферопольском СИЗО в отдельных зданиях. К ним применяют пытки, не допускают адвокатов.



По данным российского издания «Агентство», в СИЗО Симферополя содержится от 50 до 100 украинцев, захваченных российской армией или спецслужбами на оккупированных территориях Украины.