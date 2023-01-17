Оккупанты обстреляли предприятие критической инфраструктуры в Херсоне

Российская армия обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.



«Сегодня около 11:00 российские войска произвели обстрел управления коммунального предприятия. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших», - говорится в сообщении.



Как отметил Янушевич, это уже второй удар по предприятию - во время первого, состоявшегося 15 января, обломки снарядов повредили только территорию.