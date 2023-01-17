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Главные события в оккупации 17 января

17 января 2023, 23:35

Главные события в оккупации 17 января

Общество

«МВД ДНР» арестовало заместителя начальника РОВД Макеевки и еще 7 «народных милиционеров» по обвинению в «халатном отношении к функциональным обязанностям» из-за удара украинской армии по ПТУ в Макеевке, где размещались российские военные.

Житель Горловки показал, что сейчас есть на полках супермаркетов города. Он продемонстрировал полки алкогольного отдела супермаркета «Молоко» (работает на захваченных мощностях «Амстора»).

Мобильные операторы на подконтрольных группировкам «Л-ДНР» территориях опубликовали новые, повышенные тарифы.

Группировка «ЛНР» передаст украденные у ОБСЕ автомобили российским военным. В дальнейшем оккупанты намерены использовать и другое имущество миссии.

Права человека

В Херсонской области по меньшей мере 600 граждан Украины стали жертвами насильственных исчезновений.

Боевые действия

Гостиница в Волновахе практически разрушена в результате ночного удара, погибла женщина. «МЧС ДНР» утверждает, что на момент попадания снарядов в отеле находились восемь человек, семеро эвакуировались самостоятельно.

Под завалами обрушившихся от обстрела зданий в Донецке и Волновахе найдены тела четырех погибших, еще четыре человека получили ранения.

Житель поселка Благодатное погиб сегодня в ходе обстрела.

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