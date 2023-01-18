В Броварах упал вертолет, горит детсад: 18 жертв, погибло руководство МВД, в том числе Монастырский

Бровары. Фото: Telegram

В Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет. Об этом сообщают очевидцы.



Местные жители говорят, что слышали взрыв, после чего в детсаду начался пожар, окрестности в дыму. В садике были дети. На месте работают спецслужбы.



В Telegram публикуют кадры с места событий.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат.



«Выясняем данные о пострадавших и обстоятельства. ГСЧС и все службы уже на месте», — уточнил он.



Пресс-секретарь киевской полиции Ирина Прянишникова в комментарии «Суспільному» сообщила, что проводится эвакуация. По данным полиции, известно о пяти пострадавших, также есть погибшие.

«Магнолия ТВ» пишет, что, предварительно, вертолет зацепил детсад, после чего упал возле многоэтажки.



Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба проинформировал, что в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет. В это время в садике находились дети и сотрудники дошкольного учреждения.



«На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные», — отметил Кулеба.



В эфире телемарафона была озвучена информация Броварского управления полиции, согласно которой погибли три человека. Также по-прежнему сообщается о пяти пострадавших.



Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что упавший вертолет предназначен для потребностей ГСЧС, он выполнял поставленные задачи.



Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что утром разбился вертолет ГСЧС.



«В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей», — написал Клименко.



Он уточнил, что в числе погибших — девять человек, которые находились на борту вертолета. 22 пострадавших, в том числе десять детей, находятся в больнице.



Погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.



Позже в МВД сообщили о 18 жертвах авиакатастрофы. В числе погибших — трое детей. Количество пострадавших возросло до 26 человек.