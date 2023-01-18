В Броварах — взрыв, горит детсад: Упал вертолет

Бровары. Фото: «Магнолия ТВ»

В Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет. Об этом сообщают очевидцы.



Местные жители говорят, что слышали взрыв, после чего в детсаду начался пожар, окрестности в дыму. В садике были дети. На месте работают спецслужбы.



В Telegram публикуют кадры с места событий.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат.



«Выясняем данные о пострадавших и обстоятельства. ГСЧС и все службы уже на месте», — уточнил он.



Пресс-секретарь киевской полиции Ирина Прянишникова в комментарии «Суспільному» сообщила, что проводится эвакуация.



По данным полиции, известно о пяти пострадавших.

«Магнолия ТВ» пишет, что, предварительно, вертолет зацепил детсад, после чего упал возле многоэтажки.



Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба проинформировал, что в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет. В это время в садике находились дети и сотрудники дошкольного учреждения.



«На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные», — отметил Кулеба.