В Броварах — взрыв, горит детсад: Упал вертолет

В Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет. Об этом сообщают очевидцы.
Местные жители говорят, что слышали взрыв, после чего в детсаду начался пожар, окрестности в дыму. В садике были дети. На месте работают спецслужбы.
В Telegram публикуют кадры с места событий.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат.
«Выясняем данные о пострадавших и обстоятельства. ГСЧС и все службы уже на месте», — уточнил он.
Пресс-секретарь киевской полиции Ирина Прянишникова в комментарии «Суспільному» сообщила, что проводится эвакуация.
По данным полиции, известно о пяти пострадавших.
«Магнолия ТВ» пишет, что, предварительно, вертолет зацепил детсад, после чего упал возле многоэтажки.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба проинформировал, что в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет. В это время в садике находились дети и сотрудники дошкольного учреждения.
«На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные», — отметил Кулеба.