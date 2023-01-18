За сутки ВСУ уничтожили около 100 российских десантников на Луганщине — Гайдай

За минувшие сутки российские войска потеряли в Луганской области около 100 человек личного состава среди десантников и несколько единиц тяжелой техники. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он рассказал, что оккупанты продолжают подвозить всё новые резервы на Сватовское и Кременское направления. По данным Гайдая, возле Кременной российские войска пытаются контратаковать.



Весь берег реки Красная, по данным Луганской ОВА, заминирован, а российские войска перекидывают свою технику на другой берег, чтобы вести оборону оттуда.

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