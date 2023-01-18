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83 раза за сутки войска РФ атаковали Херсонскую область

18 января 2023, 10:25

83 раза за сутки войска РФ атаковали Херсонскую область

Российские оккупационные войска 83 раза за минувшие сутки атаковали Херсонскую область. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Регион, по его данным, обстреливался армией РФ из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.

«Херсон россияне обстреляли 26 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры и жилые дома», - рассказал Янушевич.

Также он отметил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов на Херсонщине 4 человека получили ранения разной степени тяжести.

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