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Армия РФ 34 раза за минувшие сутки атаковала Донецкую область

18 января 2023, 10:55

Армия РФ 34 раза за минувшие сутки атаковала Донецкую область

Армия РФ 34 раза за минувшие сутки атаковала Донецкую область. Фото: Полиция Донецкой области Армия РФ 34 раза за минувшие сутки атаковала Донецкую область. Фото: Полиция Донецкой области

Российские оккупанты за минувшие сутки 34 раза атаковали территорию Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.

Из авиации, РСЗО «Град», артиллерии, танков и минометов армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов региона. Атакованы города Авдеевка, Курахово, пгт Большая Новоселка, села Времовка, Дружба, Карловка, Клищиевка, Новый Комар, Ивановское, Орловка, Северное, Тоненькое.

Разрушены и повреждены 13 гражданских объектов Донецкой области – 11 частных домов, административное здание, хозяйственное сооружение.

Отмечается, что по селу Времовка армия РФ нанесла авиаудар. По Авдеевке оккупанты ударили 14 раз.

Ранение человека зафиксировано в селе Орловка - оккупанты обстреляли частный дом. Также стало известно о травме гражданского жителя в Бахмуте за 16 января.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 38 человек, с начала обязательной эвакуации – более 35 692 человек, среди них 5248 – дети, 2022 – люди с инвалидностью.

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