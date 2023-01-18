Сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме Украины

Потребление электроэнергии в Украине прогнозируется несколько меньше, чем вчера, чему способствует потепление. Об этом сообщили в «Укрэнерго», отметив, что сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления.



«Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране», - сообщили в компании и напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Отмечается, что в результате последней атаки Украины войсками РФ существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций.

Из-за их превышения лимитов потребления электроэнергии аварийные отключения уже применены в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины.



По информации «Укрэнерго», в районе боевых действий в Харьковской области и на Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.