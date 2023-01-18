В России готовятся к новой волне мобилизации — ГУР МОУ

В России готовятся к новой волне мобилизации – под прицелом военкоматов РФ жители Москвы, вводится запрет собираться группами более 20 человек. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Предполагается, что новая волна мобилизации в РФ будет характеризоваться повышенным вниманием к населению «центральных регионов».



Разведчики рассказали, что на предприятия российской столицы прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников, такие мероприятия сопровождают моральным давлением, запугиванием людей. Также в ГУР МОУ отметили, что наибольший интерес военкомов РФ вызывают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности.

По данным ГУР МОУ, усиливается агитационная работа, направленная на иностранных граждан, в частности, мигрантов из бывших республик СССР. Мужчинам призывного возраста, которые обращаются в органы власти для получения гражданства РФ, предлагается подписать контракт на прохождение военной службы. Как рассказали разведчики, после этого вопрос предоставления российского гражданства решается автоматически.

«Владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать «добровольные» пожертвования в пользу вооруженных сил Росси. В Москве формируются добровольные группы из 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров. Их задача – предотвращать возможное скопление людей для предотвращения возможных протестных акций. Согласно полученным инструкциям, «подозрительным» считаются любые группы более 20 человек», - рассказали в Главном управлении разведки Украины.

13 января в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что РФ пытается создать двухмиллионную армию.