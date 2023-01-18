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Помощь детям Святогорска: теплая одежда, канцелярские наборы, рюкзаки и планшеты

18 января 2023, 22:28

Помощь детям Святогорска: теплая одежда, канцелярские наборы, рюкзаки и планшеты

Помощь детям Святогорска: теплая одежда, канцелярские наборы, рюкзаки и планшеты

Гуманитарные организации привезли подарки детям Святогорска. Об этом рассказала координатор благотворительного фонда «‎Славянское сердце»‎ Анастасия Гарбачева.

Дети, проживающие с Святогорской громаде, получили в подарок теплые пижамы, игрушки, сладости, канцелярские наборы, рюкзаки и планшеты. Это стало возможно благодаря совместной работе фонда «‎Славянское сердце»‎ и гуманитарных организаций.

Фонд основан в 2014 году, волонтеры и активисты помогали тем, кто покинул Донецкую и Луганскую область в связи с началом российской агрессии на востоке Украины. В 2022 году сам фонд вынужден был покинуть город в связи с боевыми действиями, тем не менее сотрудники продолжают помогать нуждающимся.

«‎Мы делаем все возможное и ищем все возможные ресурсы…чтобы не остались один на один со своею бедой»‎, — говорит Гарбачева.

Здание и территория, на которой располагается офис фонда, были обстреляны российскими войсками. Несмотря на разрушения, сотрудники фонда планируют заняться их восстановлением здания весной этого года.

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