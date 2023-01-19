Колонны российской техники, следующей в Донецк, объезжают Мариуполь — мэрия города

Из Ростовской области РФ в сторону оккупированного Донецка армия РФ двигается по старой трассе Донецк-Новоазовск. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, установлено, что все колонны техники в направлении Донецка теперь объезжают Мариуполь, и со входа из Ростовской области сразу двигаются на Донецк по старой трассе Донецк-Новоазовск.



«Основная ремонтная база перемещена из Мариуполя в один из приморских поселков через упрощенную логистику. Сообщается о ремонте не менее 50 танков Т62м, 10 САУ Акакция и одного Солнцепека в течение двух прошлых недель», — добавил Андрющенко.

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