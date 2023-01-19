Пригожин нашел «шпионов-диверсантов» в морге в Луганске

В морге в оккупированном Луганске работали люди, которые симпатизировали ВСУ, сообщил основатель российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.



Пригожин прокомментировал информацию о случаях, когда родственники не могли получить тела бойцов, погибших на войне против Украины.



«Да, действительно, в какой-то момент в Луганском морге скопилось достаточно большое количество тел наших погибших товарищей, бойцов ЧВК "Вагнер". На территории Луганской и Донецкой областей есть люди, которые так или иначе симпатизируют ВСУ, а некоторые из них прямо работают на украинские власти и украинскую разведку. Такие шпионы-диверсанты были и в Луганском морге», — заявил основатель ЧВК.



Он добавил, что в настоящий момент «ситуация под контролем».



«К нашим погибшими братьям возвращено уважительное отношение. Поступающие тела бойцов оформляются в срок и отправляются на Родину для захоронения со всеми воинскими почестями», — уверяет Пригожин.

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