Херсон частично обесточен после обстрелов – глава обладминистрация

Часть Херсона осталась без энергоснабжения в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.



«Частичное отключение электроэнергии в Херсоне из-за обстрелов! В связи с ударами армии РФ были отключены от электроснабжения более 15 000 абонентов. В настоящее время идет работа по обследованию сетей и переключению потребителей», - говорится в сообщении.



Российские военные за минувшие сутки обстреляли колледж в Херсонской области, два детсада в Харьковской и Донбассе, а также нанесли ракетный удар по энергетическому объекту Донецкой области.