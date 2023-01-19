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Оккупанты ударили по жилому кварталу в Херсоне: В ОВА показали последствия

19 января 2023, 16:47

Оккупанты ударили по жилому кварталу в Херсоне: В ОВА показали последствия

Центр Херсона снова оказался под атакой российских оккупантов. Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, оккупанты целенаправленно ударили по жилому кварталу города из РСЗО.

«Рядом нет ни одного военного объекта, только жилые дома и гражданская инфраструктура. Из-за атаки россиян произошел пожар, а также остались неразорвавшиеся боеприпасы. Благодаря оперативной работе спасателей возгорание ликвидировано, снаряды убраны», — сообщил Янушевич.

Он уточнил, что в одном из домов, пострадавшем от российского обстрела, взрывной волной и обломками снарядов выбило окна. Их перекроют специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы.

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