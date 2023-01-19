Главные события в оккупации 19 января

Политика



Иран не признает аннексию Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины, а также не поддерживает войну, развязанную Россией.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уволил Юрий Сироватко с «должности» так называемого министра юстиции. Исполняющим обязанности стал Алексей Шамов.



Экономика



Бюджет группировки «ДНР» на 2023 год составит 196 млрд 151 млн 430,4 тысячи рублей (285 млн долларов). Отмечается, что «часть финансирования» поступит из российской федеральной казны.



Общество



Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что вслед за Рубежным и Лисичанском российские войска закрывают въезд и выезд в Северодонецк.



Исполняющий обязанности главы оккупационной администрации Лисичанска Андрей Скорый в эфире Первого канала признал, что въезд в Лисичанск осуществляется только при условии проверки личных документов.



В морге в оккупированном Луганске работали люди, которые симпатизировали ВСУ, заявил основатель российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, в настоящий момент «ситуация под контролем».



Боевые действия



Евгений Пригожин заявил о захвате села Клещеевка под Бахмутом Донецкой области. В свою очередь Генштаб Вооруженных сил Украины в ежедневной утренней сводке писал, что атака на Клещеевку вчера была отбита.



В оккупированном Золотом-4 Луганской области мужчина подорвался на мине. Его госпитализировали в Стахановскую больницу.

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