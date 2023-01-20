Армия РФ 90 раз била по Херсону и области: Есть погибший и раненые

Российские оккупанты за минувшие сутки 90 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.



«Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Херсон российская армия обстреляла 19 раз: били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома. За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб один человек, три жителя Херсонщины получили ранения различной степени тяжести», — проинформировал Янушевич.



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