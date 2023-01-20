Оккупанты изменили тактику перемещения техники в районе Мариуполя

Для перемещения своей военной техники оккупанты выбрали новую тактику во избежание фиксации в захваченном войсками РФ Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.



«Теперь на Бердянское направление активное перемещение проводится ночью в комендантский час», - написал он.



Андрющенко также отметил, что на Донецкое направление техника РФ перемещается огибая Мариуполь.



«Однако наблюдаем переброску военных с Бердянского направления на Донецкое через город. Вчера около 20 грузовиков с живой силой и БК шли через город с Бердянского направления на Донецкий», - рассказал советник мэра Мариуполя.

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