На Херсонщине под обстрел попало авто полиции: Один погибший и четверо раненых

В Херсонской области под обстрел попал автомобиль полиции. Один полицейский погиб, еще четверо тяжело ранены. Об этом сообщает полиция Николаевской области.



«19 января во время вражеского обстрела деоккупированной территории Бериславского района оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии автомобиль николаевских полицейских спецназовцев батальона "Тавр". Юрий Хижинский погиб на месте. Еще четверо его коллег получили многочисленные осколочные травмы, за жизнь одного из полицейских сейчас борются врачи», — говорится в сообщении.

Смотрите также:



