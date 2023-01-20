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Войска РФ за минувшие сутки 39 раз обстреляли Донецкую область

20 января 2023, 15:26

Войска РФ за минувшие сутки 39 раз обстреляли Донецкую область

Российские оккупанты за сутки разрушили 22 гражданских объекта в Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области Российские оккупанты за сутки разрушили 22 гражданских объекта в Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители задокументировали 39 ударов войск РФ по Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.

Обстреляны оккупантами 18 населенных пунктов - города Авдеевка, Курахово, Белозерское, Лиман, Бахмут, Торецк, Селидово, пгт Большая Новоселка, села Веселое, Красногоровка, Времовка, Максимилиановка, Нескучное, Карловка, Новоселка, Ивановское, Шевченко, Ласточкино.

Российская армия ударила по региону из ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Смерч», артиллерии, танков.

Разрушены и повреждены 22 гражданских объекта Донецкой области за сутки – 16 жилых домов, школа, хозяйственные постройки, гараж, автобус, автомобиль.

«Три ракеты С-300 российские войска направили на Покровский район. Две из них попали по жилому сектору города Белозерское, разрушения получили 6 многоэтажных домов и школа. Один удар пришелся на Селидово – повреждены 2 частных дома. По предварительным данным, мирные жители не пострадали», - рассказали правоохранители.

Семнадцать раз из «Градов» и артиллерии войска РФ ударили по Авдеевке. 

Из «Смерчей» оккупанты, по данным полиции, били по Лиману, попали в жилой дом и транспорт. Артиллерией обстреляли село Максимилиановка, убили и ранили в населенном пункте гражданских жителей.

«В результате вражеских атак есть погибшие в Бахмуте и травмированные в селе Ивановское. Также в результате подрыва на вражеской мине в поселке Дробышево погибли 2 человека», - рассказали правоохранители

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 119 человек, с начала обязательной эвакуации – более 35 930 человек, среди них 5280 – дети, 2032 – люди с инвалидностью.

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