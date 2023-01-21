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Главные события в оккупации 21 января

21 января 2023, 23:00

Главные события в оккупации 21 января

Общество

Получить медицинскую помощь на подконтрольной России части Луганской области обычному человеку стало не так просто. Если человека беспокоит кашель, плановая операция или просто хочется проверить состояние здоровья, то придется ждать, ведь в приоритете — российские военные. О ситуации с медициной в неподконтрольной Украине Луганщине — на видео наших журналистов.

Обстрелы в Бахмуте не прекращаются, как и штурмы со стороны российских войск. При этом около 9 тысяч местных мирных жителей продолжают находится в населенном пункте. В городе гуманитарная катастрофа, его просто «стирают в порошок». Гражданские выживают в основном за счет гуманитарной помощи, которую привозят волонтеры из разных стран.

Могли бы жители оккупированного Донецка сказать, что 2022 год был худшим в их жизни? Мы спросили их об этом, а также о том, чем им запомнился 2022 год, какие эмоции они ощущали и ощущают чаще всего сейчас? Чего ждут дончане от 2023 года — в новом видео «Новостей Донбасса».

В район Соледара в Донецкой области приехал гуманитарный конвой ООН.

В российском Ангарске Иркутской области на территории нефтебазы загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны с топливом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Их планировали отправить оккупационным войскам.

Боевые действия

В Запорожской области российские войска осуществляют уже не разведывательные, а ударно-штурмовые нападения.

В Кировском районе Донецка в ходе обстрела погиб мужчина.

Новости Донбасса в видеоформате:

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