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Российские войска обстреляли города Донецкой области

22 января 2023, 11:08

Российские войска обстреляли города Донецкой области

Российская артиллерия за минувшие сутки совершила обстрелы ряда населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Он рассказал, что по состоянию на утро, 22 января, на Волновахском направлении зафиксированы артобстрелы Угледара и окрестностей города. Обошлось без жертв.

На Донецком направлении россияне активно стреляли по Авдеевке. Накануне вечером они совершили 2 обстрела из «Градов», ночью продолжались хаотические артобстрелы, а к утру город подвергся массированному артобстрелу. Последствия устанавливаются.

 Также ночью происходили периодические обстрелы Марьинской общины. Там без жертв.

На Горловском направлении поврежден дом в Бахмуте.

Напряженная ситуация сохраняется в Соледарской общине продолжаются обстрелы Парасковеевки и окрестностей Соледара.

На Лисичанском направлении было громко в Северской и Звановской общинах — без пострадавших.

2 мирных жителей Донбасса получили ранения за минувшие сутки.

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