Российские войска обстреляли города Донецкой области

Российская артиллерия за минувшие сутки совершила обстрелы ряда населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



Он рассказал, что по состоянию на утро, 22 января, на Волновахском направлении зафиксированы артобстрелы Угледара и окрестностей города. Обошлось без жертв.



На Донецком направлении россияне активно стреляли по Авдеевке. Накануне вечером они совершили 2 обстрела из «Градов», ночью продолжались хаотические артобстрелы, а к утру город подвергся массированному артобстрелу. Последствия устанавливаются.



Также ночью происходили периодические обстрелы Марьинской общины. Там без жертв.



На Горловском направлении поврежден дом в Бахмуте.



Напряженная ситуация сохраняется в Соледарской общине — продолжаются обстрелы Парасковеевки и окрестностей Соледара.



На Лисичанском направлении было громко в Северской и Звановской общинах — без пострадавших.



2 мирных жителей Донбасса получили ранения за минувшие сутки.