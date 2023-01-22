Российские войска обстреляли города Донецкой области

Российская артиллерия за минувшие сутки совершила обстрелы ряда населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
Он рассказал, что по состоянию на утро, 22 января, на Волновахском направлении зафиксированы артобстрелы Угледара и окрестностей города. Обошлось без жертв.
На Донецком направлении россияне активно стреляли по Авдеевке. Накануне вечером они совершили 2 обстрела из «Градов», ночью продолжались хаотические артобстрелы, а к утру город подвергся массированному артобстрелу. Последствия устанавливаются.
Также ночью происходили периодические обстрелы Марьинской общины. Там без жертв.
На Горловском направлении поврежден дом в Бахмуте.
Напряженная ситуация сохраняется в Соледарской общине — продолжаются обстрелы Парасковеевки и окрестностей Соледара.
На Лисичанском направлении было громко в Северской и Звановской общинах — без пострадавших.
2 мирных жителей Донбасса получили ранения за минувшие сутки.