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Потери оккупантов от взрыва в Кадиевке насчитывают не один десяток людей — Гайдай

23 января 2023, 09:17

Потери оккупантов от взрыва в Кадиевке насчитывают не один десяток людей — Гайдай

От взрыва в здании, где проживали российские военные в Кадиевке Луганской области погиб ни один десяток оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в разрушенном огнем здании на оккупированной части востока Украины проживали «кадыровцы».

Также Сергей Гайдай рассказал, что несмотря на плотное минирование оккупационными войсками леса вокруг Кременной, ВСУ ежедневно двигаются вперед, а украинская армия сохраняет огневой контроль над трассой «Сватово-Кременная», из-за чего логистика армии РФ в районе «значительно нарушена». В целом же, по оценке Гайдая, деоккупация Луганщины дается тяжело, так как российские войска бросают в бой резервы.

Кроме того в Луганской ОВА рассказали, что в плен начали попадать мобилизованные из столицы РФ Москвы.

«В общем, россияне радуются, когда попадают в плен, потому что остаются живы после боя и знают, что будут относиться к ним нормально», - написал Сергей Гайдай.

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