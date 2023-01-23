Армия РФ обстреляла судостроительный завод и жилые дома в Херсонской области

Российские захватчики 25 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки, Херсон был атакован четырежды. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



Регион оккупанты обстреливали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

По данным Янушевича, войска РФ ударили по судостроительному заводу и жилым домам.

«За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести», - написал глава Херсонской ОВА.

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