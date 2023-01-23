СМИ узнало о размещении ПВО у резиденции Путина на Владае

ПВО под Валдаем. Фото: «Агентство»

Систему противовоздушной обороны заметили в Новгородской области России недалеко от резиденции президента Владимира Путина на Валдае. Об этом сообщило российское издание «Агентство».



Журналисты получили от жителя города Валдай в Новгородской области снимок, сделанный в деревне Ящерово на прошлой неделе, — на фотографии расчет комплекса ПВО, который, по словам автора снимка, был размещен в поселении «несколько недель назад». На фото, вероятно, изображен комплекс «Панцирь-С1». Такие же комплексы в последние дни были замечены в центре Москвы и в Подмосковье.



«Агентство» сделало вывод, что система ПВО появилась в Ящерово вскоре после атаки украинских дронов на российские военные аэродромы в глубине страны — первая атака на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области была 5 декабря.



Жители Ящерово и соседних сел, с которыми связались журналисты, подтвердили размещение комплекса ПВО на Валдае. По словам одного из собеседников, комплекс не стоит без дела — он находится на боевом дежурстве, по меньшей мере трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается.



Ящерово — одно из двух ближайших сел к резиденции президента РФ, стоящей на берегу одного из местных озер под названием Ужин. От Ящерово до мест земель резиденции Путина чуть более шести километров по прямой.



Издание пишет, что Валдайская резиденция Путина, хотя и называется официальной, но почти не выполняет представительских функций. «Она больше известна как место личного досуга Путина, его близких и друзей. Туда, согласно многочисленным свидетельствам, на закрытые вечеринки к Путину приезжали звезды эстрады. Там же Путин за закрытыми дверями нередко встречается с вип-гостями», — утверждают журналисты.



По информации источников «Агентства», Путин бывает на Валдае «очень часто», «он любит» это место.



Именно в Ящерово поселились на постоянной основе приближенные к Путину люди вроде офицеров ФСО и руководителей управделами президента.



Никакой критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или больших скоплений военной техники и личного состава в этом районе нет, отмечает СМИ.



«Агентство» делает вывод, что наиболее вероятным объектом для защиты установками ПВО «Панцирь-С1», которые в последние дни были замечены на зданиях в центре Москвы и на небольшом отдалении от подмосковного Рублевского шоссе, является президент РФ Владимир Путин и его близкие.



Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных российских чиновников писало, что российские власти развернули системы противовоздушной обороны в Москве и ее окрестностях после нескольких атак беспилотников на военные аэродромы в центре страны.