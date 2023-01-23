Армия РФ атаковала за сутки 9 населенных пунктов Донецкой области

Российские оккупационные войска за минувшие сутки нанесли 24 удара по Донбассу. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Обстреляны армией РФ 9 населенных пунктов Бахмут, Краматорск, пгт Большая Новоселка, Очеретино, села Новоалександровка, Антоновка, Орловка, Старая Николаевка, двенадцать раз была атакована Авдеевка.

Войска России обстреливали Донетчину из ракетных систем, РСЗО «Град», артиллерии и минометов. Уничтожены и повреждены за сутки 12 гражданских объектов - 8 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобиль.

Двумя ракетами российская армия ударила по Краматорску. Из «Градов» и артиллерии захватчики стреляли по Авдеевке, травмировали мирного жителя. А из реактивной артиллерии оккупанты обстреляли Бахмут, попали в 3 частных дома, есть раненые мирные жители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 81 человек, с начала обязательной эвакуации – более 36 470 человек, среди них 5315 – дети, 2037 – люди с инвалидностью.

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