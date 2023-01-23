В Луганской ОВА рассказали о ситуации с цена на продукты в оккупации

На оккупированной российскими войсками части Луганской области средние цены на картофель и свеклу более, чем в два раза дороже, чем на подконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сообщает Луганской ОВА, отмечая, что вдвое дороже в оккупации свинина, курица и капуста.

«Значительно дороже продукты потребительской корзины: капуста белокочанная – на 98,38%, птица (тушки куриные) – на 92,27%, свинина – на 80,39%. Цена на мясо и капусту почти в два раза выше, чем на рынках и в магазинах в безопасных регионах Украины», - рассказали в администрации.

Кроме того отмечается, что сметана на оккупированной части Луганской области стоит на 61,28% больше, говядина – на 59,46%, батон – на 56,47%, хлеб ржано-пшеничный – на 51,89%, макаронные изделия – на 49,84%, сахар – на 46,50%, подсолнечное масло – на 45,12%.

В Луганской ОВА к тому же написали, что в оккупации более чем на треть выше цены на масло сливочное и морковь.

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