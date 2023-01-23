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Резников опроверг информацию о закупке продовольствия для ВСУ по завышенным ценам

23 января 2023, 15:30

Резников опроверг информацию о закупке продовольствия для ВСУ по завышенным ценам

Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг информацию о закупке продовольствия для украинской армии по завышенным ценам, назвав наиболее очевидной целью «вброса» попытка подрыва доверия к Минобороны накануне Рамштайна-8. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн. за штуку. На чем выстроили теорию заговора. На самом деле это это — обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца — единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу», — написал он.

Резников подчеркнул, что «яйца по 17 за штуку» Минобороны не закупало и не планирует.

По словам министра, ошибка компании с переводом штук в килограммы была замечена давно, как и некоторые технические ошибки в других договорах. А руководитель подразделения был отстранен в конце декабря.

Также глава ведомства сообщил, что на заседании профильного комитета парламента продемонстрирует народным депутатам официальное письмо компании-поставщика, признающей ошибку и просящей внести соответствующие изменения.

Резников заявил, что гарантирует абсолютную прозрачность Минобороны для правоохранителей, а также, что по его просьбе председатель Комитета Александр Завитневич пригласил на заседание представителей НАБУ и ГБР.

Он подчеркнул, что по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки, воинские части сверяют с каталогом, исправляются технические ошибки, готовятся дополнительные соглашения по поставкам.

«То есть, де-юре обнародованного в СМИ документа еще не существует. Никакой копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды — это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку», — заявил он.

Также министр отметил, что появление информации о якобы завышенных в 2-3 раза ценах начался еще в середине прошлой недели, до Рамштайн-8, когда велись уточнения договоренностей.

«Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум — совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены материалы в СБУ. В частности, будут выяснены мотивы», — сообщил Резников.

Кроме того, он отметил, что когда народные депутаты посмотрят на контракты с 8 поставщиками, они увидят, что цены на одни и те же продукты — разные.

«Так же, как отличаются цены в торговых сетях, в тех же Сильпо, АТБ или Новусе. Просто у каждого есть своя специализация. Собственно производство какой-либо группы товаров или эксклюзивные условия с производителями. Поэтому где-то мясо дешевле, а где-то — рыба, овощи или молоко», — пояснил министр.

Цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения, в частности «Институт судебных экспертиз им. Бокариуса» Министерства юстиции Украины, которые определяют диапазон.

«К примеру, на картофель установлен диапазон от 7 до 36 грн. за килограмм, поскольку она бывает разных сортов. Это также один из продуктов, на которые наблюдаются существенные сезонные колебания цены», — добавил он.

В 2023 году стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца в сутки составляет 145,8 гривен. В прошлом году эта сумма составляла 120 гривен на военнослужащего в сутки, сообщил министр.

21 января в Минобороны опубликовали заявление, в котором назвали манипулятивной информацию о закупке продовольствия по завышенным ценам, сообщили о проведении проверки.

Ранее в публикации ZN. UA сообщалось, что по соглашению Министерства обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, в сделке на 13,16 млрд гривен было завышение цен на закупки в 2-3 раза.

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