На востоке Украины ВСУ сбили два самолета, вертолет и ракеты оккупантов

Сегодня в небе на востоке Украины ВСУ сбили шесть воздушных целей, в том числе два самолета и вертолет армии РФ. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



«23 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10», - рассказали военные.

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