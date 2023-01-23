В Херсонской области в ходе обстрела погиб мужчина

В поселке Антоновка Херсонской области в ходе обстрела погиб человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.



«Российские снаряды попали в здание в пгт Антоновка. Обломки снарядов не только разбили окна и изуродовали стены - во дворе погиб мужчина. Его жизнь унес обломок вражеского боеприпаса, выпущенного россиянами по мирным жителям», - говорится в сообщении.



Российские оккупанты за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Херсонской области, Херсон был атакован четырежды. Войска РФ ударили по судостроительному заводу и жилым домам.