Зеленский уволил Тимошенко с должности заместителя главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя руководителя Офиса президента. Указ №28/2023 опубликован на сайте главы государства.



Кирилл Тимошенко в свою очередь сообщил в своем телеграм-канале о том, что написал заявление о своем увольнение с должности.



«Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту», - написал он.



Также Тимошенко поблагодарил руководителей областных военных администраций и городских мэров.



Зеленский назначил Тимошенко на должность заместителя главы Администрации президента 21 мая 2019 года. Летом 2019 года АП была переименована в Офис президента. 25 июня 2019 Кирилл стал заместителем руководителя ОП.



В понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «кадровые решения».