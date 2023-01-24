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За сутки войска РФ убили трех мирных жителей Донецкой области

24 января 2023, 08:58

За сутки войска РФ убили трех мирных жителей Донецкой области

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил были убиты трое мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко уточнил, что 3 мирных жителей армия РФ убила в Новопокровском, Парасковеевке и Часов Яре. Еще 3 человека в области получили ранения от обстрелов.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1319 мирных жителей. 2879 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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