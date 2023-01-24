Российские военные эвакуируют свои семьи из оккупированного Луганска — ВСУ

В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



«К тому же стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время как профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу», — рассказали военные.



Также, о имеющейся информации Генштаба ВСУ, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию РФ семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил России.

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