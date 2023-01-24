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Оккупанты за сутки разрушили 21 гражданский объект Донецкой области

24 января 2023, 10:54

Оккупанты за сутки разрушили 21 гражданский объект Донецкой области

Оккупанты за сутки разрушили 21 гражданский объект Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области Оккупанты за сутки разрушили 21 гражданский объект Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители задокументировали 30 российских огневых атак территории Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

Обстреляны оккупантами 14 населенных пунктов региона, города Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Дружковка, Курахово, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Времовка, Иверское, Новопокровское, Парасковеевка, Орловка, Богатырь, Разлив.

Российские войска били по региону ракетами, «С-300», а также «Градами», «Ураганами», артиллерией, минометами, танками.

Уничтожен и поврежден за сутки 21 гражданский объект Донецкой области – 14 жилых домов, школа, фермерское хозяйство, цеха завода, линия электропередач, газопровод, гараж.

Тремя ракетами «С-300» армия РФ обстреляла Краматорский район. Два снаряда попали в Краматорск, разрушен частный дом и цеха завода. Одна ракета попала в школу в селе Иверское. Во всех случаях информация о жертвах не поступала.

«Из «Ураганов» оккупанты ударили по Дружковке, поврежден частный дом, люди не пострадали. «Градами» российские войска накрыли Часов Яр. Разрушения получили 9 многоквартирных домов и объекты критической инфраструктуры, есть погибшие и раненые гражданские жители», - рассказали правоохранители.

Кроме того российские войска нанесли авиаудар по Великой Новоселке. Информация о жертвах и повреждениях полицейским не поступала.

В результате артиллерийских обстрелов войсками РФ был убит человек в Новопокровском и ранены люди в Курахово и Парасковеевке.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 71 человек, с начала обязательной эвакуации – более 36 540 человек, среди них 5327 – дети, 2038 – люди с инвалидностью.

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