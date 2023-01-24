Как правильно выбрать инвалидную коляску?

К сожалению, ни один человек не застрахован от потери физических способностей. В случае, когда возможность передвигаться самостоятельно отсутствует — на помощь приходит инвалидная коляска. Благодаря данному реабилитационному средству жизнь человека с ограниченными физическими возможностями становится на порядок проще и комфортнее. Какие виды инвалидных колясок существуют? Как правильно подобрать коляску для инвалида и где её купить? Об этом далее.
Все инвалидные коляски делятся на два типа. Они бывают либо механические, либо с электроприводом. Механические модели имеют довольно примитивную конструкцию, зато их цена ниже электрических. Электрические инвалидные коляски проще в эксплуатации и отличаются высокой функциональностью. Сегодня можно встретить множество различных модификаций инвалидных колясок. Их классификация выглядит следующим образом:
Рынок реабилитационного оборудования предоставляет людям с потерей физических способностей большой выбор различных средств для передвижения. Важно суметь правильно подобрать коляску, чтобы её дальнейшее использование приносило только пользу и максимальный комфорт.
При подборе инвалидной коляски необходимо учитывать такие критерии:
Это далеко не все характеристики, на которых необходимо заострить своё внимание при выборе. При покупке коляски лучше всего проконсультироваться со специалистами магазина.
Инвалидная коляска — важное приспособление, поэтому к покупке изделия необходимо отнестись серьёзно. Если вы решили купить инвалидную коляску — обратитесь в специализированный ортопедический салон, где вам смогут оказать профессиональную помощь. Сеть магазинов Ортомедика в Украине — это ортопедические салоны, где представлен широкий ассортимент реабилитационных средств, в том числе и инвалидные коляски. Наши продавцы-консультанты помогут вам подобрать оптимальную модель, предоставят всю подробную информацию и с радостью ответят на любые ваши вопросы.