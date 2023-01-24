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Как правильно выбрать инвалидную коляску? (PR)

24 января 2023, 16:53

Как правильно выбрать инвалидную коляску? (PR)

К сожалению, ни один человек не застрахован от потери физических способностей. В случае, когда возможность передвигаться самостоятельно отсутствует — на помощь приходит инвалидная коляска. Благодаря данному реабилитационному средству жизнь человека с ограниченными физическими возможностями становится на порядок проще и комфортнее. Какие виды инвалидных колясок существуют? Как правильно подобрать коляску для инвалида и где её купить? Об этом далее.

Виды инвалидных колясок

Все инвалидные коляски делятся на два типа. Они бывают либо механические, либо с электроприводом. Механические модели имеют довольно примитивную конструкцию, зато их цена ниже электрических. Электрические инвалидные коляски проще в эксплуатации и отличаются высокой функциональностью. Сегодня можно встретить множество различных модификаций инвалидных колясок. Их классификация выглядит следующим образом:

  1. Классическая инвалидная коляска. Приводится в движение за счёт мышечной мускулатуры рук. Конструкция выполнена из алюминия или стали. Такие средства используются чаще всего в больницах или лечебных центрах.
  2. Коляска активного типа. Предназначена для перемещения по узким проходам помещений и коридоров. В конструкции отсутствуют подголовники и подлокотники, а невысокая спинка позволяет быстро складывать коляску. Имеет небольшой вес .Основным преимуществом этого типа инвалидной коляски являются большие колеса, которые идеально подходят для езды по пересеченной местности, а тормоза дают инвалиду полный контроль над поездкой.
  3. Складная стабилизирующая инвалидная коляска. Основная особенность коляски данного типа заключается в том, что коляска раскладывается до положения “лёжа” и поддерживает спину и голову.
  4. Инвалидное кресло. Используются людьми, нуждающимися в постоянном уходе, (пациенты с церебральным параличом, инвалиды);
  5. Спортивная инвалидная коляска. На рынке нередко встречаются спортивные модели инвалидных колясок, которые предназначены для активных видов спорта (спортивные инвалидные коляски, разработанные специально для баскетболистов, игроков в регби и фехтовальщиков).

Рынок реабилитационного оборудования предоставляет людям с потерей физических способностей большой выбор различных средств для передвижения. Важно суметь правильно подобрать коляску, чтобы её дальнейшее использование приносило только пользу и максимальный комфорт.

Как правильно выбрать инвалидную коляску?

При подборе инвалидной коляски необходимо учитывать такие критерии:

  • тип привода;
  • особенности конструкции и материалы, из которых она изготовлена;
  • есть ли подлокотники, подголовник и подножки;
  • понадобиться ли вам помощь ассистента при передвижении (в большинстве моделей предусмотрены специальные ручки);
  • диаметр колёс;
  • максимально допустимая нагрузка;
  • есть ли санитарное оснащение (при необходимости);
  • ширина сидения;
  • глубина сидения;
  • высота сидения от пола;
  • общая высота кресла;
  • складной или статический тип конструкции.

Это далеко не все характеристики, на которых необходимо заострить своё внимание при выборе. При покупке коляски лучше всего проконсультироваться со специалистами магазина.

Где купить инвалидную коляску?

Инвалидная коляска — важное приспособление, поэтому к покупке изделия необходимо отнестись серьёзно. Если вы решили купить инвалидную коляску — обратитесь в специализированный ортопедический салон, где вам смогут оказать профессиональную помощь. Сеть магазинов Ортомедика в Украине — это ортопедические салоны, где представлен широкий ассортимент реабилитационных средств, в том числе и инвалидные коляски. Наши продавцы-консультанты помогут вам подобрать оптимальную модель, предоставят всю подробную информацию и с радостью ответят на любые ваши вопросы.

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