Пробить стену помогла Британия: 12 стран поставят Украине около 100 танков Leopard-2

12 стран согласились поставить Украине около 100 танков Leopard-2, если правительство Германии не заблокирует реэкспорт. Об этом сообщает «ABC News» со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.



Эти договоренности, по словам источника, были достигнуты в пятницу на саммите на базе ВВС США «Рамштайн» в Германии, где страны-союзники обсуждали вопросы военной поддержки Украины.



Финляндия и Польша уже публично заявили, что готовы предоставить Украине несколько своих танков Leopard-2. Украинский чиновник, осведомленный в этом вопросе, сказал, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить несколько своих танков. Для передачи необходимо согласие Германии — как страны-производителя.



Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что танки Leopard немецкого производства также срочно необходимы Украине, поскольку запасы боеприпасов для ее танков советской эпохи «на исходе». Украина не в состоянии производить новые боеприпасы для этих танков советской эпохи, поэтому власти ищут альтернативные пути. С этим помогла Великобритания, которая решила поставить Украине 14 своих танков Challenger 2.



«Это стало реальным после решения Великобритании. Министр обороны Бен Уоллес пробил эту стену», — заявил чиновник.



Также он добавил, что давить на нового министра обороны Германии Бориса Писториуса не стоит. Украина понимает необходимость дальнейшего обсуждения вопроса поставок Leopard 2 с Германией.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДП) заявил после пятничной конференции в «Рамштайне», что среди союзников нет единого мнения относительно передачи танков. Писториус также сказал, что есть веские причины за и против поставки немецких боевых танков.



Украина уже несколько месяцев требует от партнеров танки Leopard 2. В последние несколько недель на Западе усилились опасения, что весной Россия может начать новое наступление. Тогда ВСУ могли бы использовать тяжелые боевые танки в сочетании с более легкими моделями бронетехники, которые уже были обещаны, чтобы отразить атаку или перейти в наступление самим.



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